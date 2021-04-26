Автомобиль за 2 миллиона рублей угнали в Пикалево

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 апреля в полицию Бокситогорского района обратился 57-летний житель из Пикалево.

У мужчины угнали новый белый Mitsubishi Outlander. Иномарка была припаркована у одного из домов на улице Металлургов. Автомобиль приобретен в кредит. Ущерб автовладельца составил более 2 миллионов рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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26.04.2021 31
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