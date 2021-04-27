Пасха 2021 года — в какой день отмечаем?

Автор: Маргарита Константинова
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В 2021 году Пасха пройдет 2 мая.  Великий пост, предшествующий самому главному христианскому празднику, начался 15 марта и закончится 1 мая. 

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В понедельник, 26 апреля, началась Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, поэтому и каждый день верующие называют Великим.

Что запрещено перед Пасхой?

Перед Пасхой верующим людям необходимо придерживаться поста. Запрещается ссорится, развлекаться, праздновать свадьбу и день рождения, а также испытывать чувство зависти.

Отметим, что 25 апреля, прошло Вербное воскресенье.

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