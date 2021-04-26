Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации.

— Призывать в 2021 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ и органах Федеральной службы безопасности, — говорится в документе.

Правительству России и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.