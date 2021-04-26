«Древнейшая яма»: жители ЖК в Никольском сделали из лужи достопримечательность

Автор: Анастасия Щербакова
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Жители жилого комплекса «Прибрежный» в городе Никольское решили оригинально привлечь внимание к плохому состоянию местной дороги.

"Древнейшая яма": жители ЖК в Никольском сделали из лужи достопримечательность ямы на дорогах, Никольское, ЛенобластьФото: ЛенОбласть активная
"Древнейшая яма": жители ЖК в Никольском сделали из лужи достопримечательность ямы на дорогах, Никольское, ЛенобластьФото: ЛенОбласть активная

Кадрами с недавно появившейся «достопримечательностью» поделились в группе ЛенОбласть активная в социальной сети «ВКонтакте».

Вероятно, жители спального района уже давно добиваются от управляющей компании навести порядок на данном участке дороги. Судя по кадрам, им это не особо удается.

«Не можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней!», — пишет автор публикации.
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