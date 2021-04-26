«Древнейшая яма»: жители ЖК в Никольском сделали из лужи достопримечательность

Жители жилого комплекса «Прибрежный» в городе Никольское решили оригинально привлечь внимание к плохому состоянию местной дороги.
Фото: ЛенОбласть активная
Фото: ЛенОбласть активная
Кадрами с недавно появившейся «достопримечательностью» поделились в группе ЛенОбласть активная в социальной сети «ВКонтакте».
Вероятно, жители спального района уже давно добиваются от управляющей компании навести порядок на данном участке дороги. Судя по кадрам, им это не особо удается.
«Не можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней!», — пишет автор публикации.