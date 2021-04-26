«Древнейшая яма»: жители ЖК в Никольском сделали из лужи достопримечательность

Жители жилого комплекса «Прибрежный» в городе Никольское решили оригинально привлечь внимание к плохому состоянию местной дороги.

Фото: ЛенОбласть активная Фото: ЛенОбласть активная

Кадрами с недавно появившейся «достопримечательностью» поделились в группе ЛенОбласть активная в социальной сети «ВКонтакте».

Вероятно, жители спального района уже давно добиваются от управляющей компании навести порядок на данном участке дороги. Судя по кадрам, им это не особо удается.