Санкт-Петербург занял второе место среди регионов по размеру банковских вкладов населения, Ленобласть только на 66

Автор: Александр Селиванов
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Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина.

По информации издания РИА «Новости», больше всего среднего объема депозитов на душу населения в Москве — 967,7 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с 488,4 тысячи рублей. В пятерку лучших также вошли жители Магаданской области, ЯНАО И ХМАО.

Отмечается, что Ленобласть в рейтинге занимает лишь 66 место из 85. Средний объем депозитов на душу населения в регионе составляет — 102 тысячи рублей.

Самые скромные депозиты в стране у жителей Чеченской республики – в среднем 11,8 тысячи рублей.

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08.04.2021 368
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