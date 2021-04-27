Санкт-Петербург занял второе место среди регионов по размеру банковских вкладов населения, Ленобласть только на 66

Порядка 230 тысяч рублей депозитов приходится на каждого россиянина.
По информации издания РИА «Новости», больше всего среднего объема депозитов на душу населения в Москве — 967,7 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург с 488,4 тысячи рублей. В пятерку лучших также вошли жители Магаданской области, ЯНАО И ХМАО.
Отмечается, что Ленобласть в рейтинге занимает лишь 66 место из 85. Средний объем депозитов на душу населения в регионе составляет — 102 тысячи рублей.
Самые скромные депозиты в стране у жителей Чеченской республики – в среднем 11,8 тысячи рублей.
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08.04.2021 368