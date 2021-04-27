Смертность в России за 2020 год увеличилась на 17,9% – СМИ

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчета Министерства здравоохранения, в 2020 году смертность составила 14,5 на 1000 населения, при показателе в 12,3 в 2019 году.

Всего в 2020 году в России умерли 2 миллиона 124 тысячи человек. За год количество умерших возросло на 323,8 тысячи человек. Ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась на 1,84 года и составила 71,5 года. В 2019 году было 73,34 года.

Естественная убыль населения в 2020 году выросла более чем в два раза – до 688,7 тысячи человек по сравнению с 316,2 тысячами в 2019 году. Этот максимальный показатель с 2005 года.