Двое нетрезвых мужчин избили несколько человек у бильярдного клуба в Киришах

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 апреля в 04:15 двое нетрезвых мужчин устроили драку возле входа в бильярдный клуб в Киришах.

Они избили сразу несколько человек, один из которых был госпитализирован. В ходе драки также было разбито стекло входной двери. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали агрессоров.

Задержанные переданы в полицию для выяснения обстоятельств.

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24.04.2021 285
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