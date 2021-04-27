Двое нетрезвых мужчин избили несколько человек у бильярдного клуба в Киришах

По информации ivbg.ru, 25 апреля в 04:15 двое нетрезвых мужчин устроили драку возле входа в бильярдный клуб в Киришах.

Они избили сразу несколько человек, один из которых был госпитализирован. В ходе драки также было разбито стекло входной двери. На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали агрессоров.

Задержанные переданы в полицию для выяснения обстоятельств.