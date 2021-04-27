Школьники и студенты возложили цветы на Синявинских высотах

Около 200 молодых ленинградцев приняли участие в велопробеге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 27 апреля, в Шлиссельбурге стартовал традиционный велопробег, который завершился у мемориала «Синявинские высоты» возложением цветов.

«Памятный велопробег стал уже славной традицией нашего региона: он не только укрепляет связь между поколениями и память о героях, павших в тяжелых боях, но и популяризирует здоровый образ жизни. Все, кто вышел сегодня на старт, невзирая на погодные условия, уже победили», — сказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов.

Как отмечают в правительства Ленобласти, цель Велопробега – патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация и пропаганда здорового образа жизни.