Вдова умершего от COVID-19 автора «Петербургского ангела» покончила с собой

Вдова скульптора Романа Шустрова покончила с собой на проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Около года назад ее супруг, автор «Петербургского ангела», умер от COVID-19.

Труп 35-летней Марии Касьяненко найден в ее квартире. Женщина выстрелила себе в голову из «Браунинга». Оружие не зарегистрировано.

Близкие Марии говорят, что последний год она находилась в глубокой депрессии, из которой ее не получалось вывести. А 14 мая будет годовщина со дня смерти Романа Шустрова.