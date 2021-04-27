Вдова умершего от COVID-19 автора «Петербургского ангела» покончила с собой

Вдова скульптора Романа Шустрова покончила с собой на проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Около года назад ее супруг, автор «Петербургского ангела», умер от COVID-19.
Труп 35-летней Марии Касьяненко найден в ее квартире. Женщина выстрелила себе в голову из «Браунинга». Оружие не зарегистрировано.
Близкие Марии говорят, что последний год она находилась в глубокой депрессии, из которой ее не получалось вывести. А 14 мая будет годовщина со дня смерти Романа Шустрова.
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03.03.2021 509