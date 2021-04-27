Музыку из «Пиратов Карибского моря» сыграет Симфонический оркестр Ленобласти

Симфонический оркестр Ленобласти исполнит популярные композиции из советских и зарубежных фильмов — от мелодий из «Обыкновенного чуда» до музыки из «Пиратов Карибского моря».

Концерт пройдет 30 апреля во Дворце искусств Ленинградской области. Начало концерта в 19.00.

Оркестр исполнит произведения современных авторов музыки для кино и композиторов-классиков — Максима Дунаевского, Микаэла Таривердиева, Эдуарда Артемьева, Андрея Петрова, Джона Уильямса, Клауса Бадельта и Ханса Циммера.

Напомним, что Ленинградская область выкупила здание бывшего петербургского Дома культуры имени Горького и сделала его своим Дворцом искусств. ранее от покупки ДК отказалось правительство Северной столицы.