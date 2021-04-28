Названа самая популярная уличная еда в Ленобласти

Второе по популярности место занимают беляши.

Согласно данным издания РИА «Новости», самой популярной в России и Ленобласти уличной едой является сосиска в тесте. Второе по популярности место занимают беляши, а на третьем месте курники.

В исследовании отмечается, что самой дорогой едой стал хот-дог. В свою очередь самой дешевой пирожки с капустой, а вот самой подорожавшей — чебурек.

Так, средняя цена сосиски в тесте по России составила 38 рублей, хот-дога — 98 рублей. Цена на беляши показала значение до 54 рублей, а пирожков в капустой до 27 рублей за штуку. Цена курников составила до 65 рублей.