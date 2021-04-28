План перекрытия дорог в Санкт-Петербурге на время майских праздников появился в сети

Ограничения на движение транспорта начнутся с 29 апреля.

По информации издания 78.ru, появился план перекрытия дорого в Санкт-Петербурге на время подготовки и проведения парада Победы.

Так, с 00:00 29 апреля до 12:30 9 мая парковка на участке от набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, а также по Певческому проезду вдоль дома № 4 и дома № 6-8 по Дворцовой площади и Миллионной улице будет полностью запрещена.

С 14:00 до 18:00 часов 30 апреля, с 14:00 до 18:00 5 мая, с 07:00 до 12:30 7 мая будет перекрыта набережная Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионная улица, Певческий проезд вдоль домов № 4, 6-8 по Дворцовой площади, набережная Зимней канавки, Дворцовая набережная, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой до Невского, Адмиралтейская набережная, Невский проспект от Садовой до Дворцового проезда.

С 15:00 8 мая до 12:30 9 мая планируется прекратить движение автотранспорта по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, Певческому проезду вдоль дома № 4 и дома № 6-8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и Дворцовой набережной.

С 15:00 до 16:30 8 мая и с 09:00 до 12:30 9 мая власти перекроют Дворцовый проезд, Адмиралтейский проспект от Гороховой до Невского, Адмиралтейскую набережную, Невский проспект от Садовой до Дворцового проезда.

Вам будет интересно Видео: в Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы В ней приняли участие боевая авиация и пешие парадные расчеты Западного военного округа. В небо над Левашово, где и проходила репетиция,... 15.04.2021 260

Автомобилистов просят заранее выбирать более удобный маршрут, руководствуясь графиком ограничений.