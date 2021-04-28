Отделения «Почты России» изменят режим работы в майские праздники

Выходными для всех почтовых отделений станут 1 и 9 мая, сообщили в пресс-службе Почты России.

3 мая почта будет работать по графику субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. В остальные даты отделения будет работать в обычном режиме. Накануне этих дат рабочий день сократится на 1 час.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы, сообщили в почте. Это необходимо для бесперебойной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий.

— Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России, — говорится в сообщении Почты России.