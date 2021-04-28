Депутаты Ленобласти приравняли жителей осажденного Севастополя к ветеранам ВОВ

Соответствующие изменения депутаты внесли в областной закон от 2 марта 2010 года № 5-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект предусматривает дополнение категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Ленобласти и имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, лицами, награжденными знаком «Житель осажденного Севастополя».

Внесение законопроекта обусловлено изменениями, внесенными в федеральный закон «О ветеранах», предусматривающими отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» к ветеранам Великой Отечественной войны и установлением им мер социальной поддержки.

Согласно Финансово-экономическому обоснованию к законопроекту по состоянию на 12.02.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований Ленинградской области состоит 2 гражданина, относящихся к следующим категориям:

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

— члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лип из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Граждане, относящиеся к лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях муниципальных образований Ленинградской области пока не состоят.

Законопроект приняли сразу в первом и третьем чтениях.