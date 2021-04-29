Навальный – политический труп: почему оппозиция в России потерпела крах и не имеет будущего

Несанкционированные мероприятия образца 21 апреля 2021 года со всей отчетливостью показали, что с политиком Навальным покончено. Говоря «политиком Навальным», мы имеем в виду не только его личность, но и его политическую организацию. Будучи лишенными симпатий к мечтателям и фантастике, мы уверены: «Прибегать к двойным стандартам, отстаивая какие-либо идеи, означает дискредитировать эти идеи». И в этом-то все дело.

На протяжении последних лет, начиная с Болотной площади образца 2011 года, мы видели, что на всех несанкционированных мероприятиях всегда присутствовали их лидеры. Тем самым мероприятиям придавался вид политического процесса и легитимность в глазах наших западных партнеров.

Но что мы видели на несанкционированных мероприятиях в поддержку господина Навального образца 21 апреля 2021 года?

Призывы выходить на центральные площади российских городов звучат больше не из уездного города Н в России, а из Вильнюса и Берлина. Именно в эти локации убыли по собственному желанию соратники господина Навального. Тем самым подчеркнув классовую несовместимость не только с самим Навальным, который, наоборот, приехал, несмотря на угрозу ареста, но и собственными последователями – много ли россиян могут просто взять и уехать на ПМЖ в страны Евросоюза?

Мы находим ироничным, что призывы против текущей российской власти теперь звучат натурально из-за границы. Тем самым отечественной пропаганде был преподнесен великий дар: даже самые одиозные и потерявшие связь с реальностью пропагандисты внезапно для себя оказались правы.

«Ну что, убедились? Таки да, призывают из-за границы. А значит, что? Значит, это заграничные агенты. Как мы все это время и говорили. Мы у нас умницы» (с) коллективный российский пропагандист

Общество это видит. Эти вопросы им задают. Соратники Навального возражают, что им грозят уголовные дела, в связи с чем отъезд выглядит разумным. Это логика не уместна для политиков в сложившейся ситуации. Напомним, что сам Навальный, будучи политиком, знал о том, что сядет в тюрьму, но не прятался по безопасным заграничным локациям, а прибыл на Родину. Ведение оппозиционной борьбы из-за границы дискредитирует идеи самого господина Навального по двум причинам.

Во-первых, история учит нас, что политические взгляды любой российской эмиграции из-за удаленности от источника интереса – России – со временем становятся все менее объективными и все более эмоционально окрашенными. То есть примитивная нелюбовь к режиму подменяет аналитическое восприятие действительности. Например, В. И. Ленин считал, что его поколение не увидит российской революции. И ошибся.

Текущая эмиграция либерального толка на протяжении последних 10-12 лет изо всех сил убеждает саму себя (и нас), что вот уже скоро: «эх, проголосуем умно, и власть сменится», «эх, выйдем на улицы, и власть сменится», «эх, <вставить свое>». То есть с каждым годом все более сытое и сонное бормотание подменяет реальные действия, пока такой политик не скатывает к примитивному ведению блога на YouTube в рамках парадигмы «за все хорошее, против всего плохого».

Во-вторых, на протяжении последних двух лет мы видим, что власть приняла немало законов, позволяющих силовым структурам порицать протестующих, как инквизиторы не порицали Джордано Бруно. В этих условиях призывать выйти на улицы, находясь в теплом офисе за границей, осознавая опасности и риски, которым подвергаются слушающие вас люди, представляется нам как минимум не этичным. Например, некоторые внявшие таким призывам получили тюремные сроки даже большие, чем сам господин Навальный.

История учит, что успех современных революций – в стихийном и широком недовольстве масс. То есть, говоря языком революционеров образца 1920-х годов, «снизу».

Однако мы видим, что у господина Навального – безусловно яркого и харизматичного лидера – за годы оппозиционной практики в России не получилось. Общество осталось инертно и безразлично к идеям смены текущего строя, о чем прямо говорят количественные и качественные итоги организованных им несанкционированных мероприятий. Мероприятий, о которых даже сами их участники забывают буквально на следующий день. А попытки создать и оседлать волну недовольства привели лишь к ужесточению законодательства и сотням сломанных жизней, среди которых и жизнь самого господина Навального.

Учитывая вышесказанное, мы находим, что представители современной несистемной оппозиции имеют крайне низкие шансы превратиться в новое поколение российских политиков. А текущие соратники Навального не имеют ресурсов, чтобы хоть как-то помочь своему лидеру и добиться хотя бы одной из целей. В частности, лозунг «Свободу Навальному!» пришлось заменить на более скромный «Врачей Навальному!». То есть идет фаза смирения, получается что-то вроде: «Ну ладно, хотя бы вылечите его, чтобы он дальше сидел в тюрьме здоровый». Следующим лозунгом, согласно этой динамике, будет «Больше кусочков хлеба Навальному!».

Господину Навальному даже пришлось прекратить голодовку, не добившись поставленных им требований. Однако «смерти» ему избежать не удалось – он умер как политик.

Ходорковский, сидевший в российской тюрьме 10 лет, говорит: «Никогда не объявляй голодовку, если не готов идти до конца». Сам он, по его словам, объявлял голодовку не менее трех раз и всегда добивался целей.

Навальный показал, что все же не готов идти до конца, тем самым перестав быть политиком и превратившись в рядового заключенного. Обычного человека. Как и мы с вами. Именно поэтому мы ни в коем случае не ставим ему это на вид. Жизнь человека – огромная ценность. Это решение – благо для него и его семьи. Теперь Навальные вновь имеют все шансы воссоединиться, а со временем и пополнить ряды сытой и сонной, но живой и здоровой эмиграции.