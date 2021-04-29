Национальный союз птицеводов зафиксировал снижение цен на яйца

Торговые сети запаслись продукцией накануне Пасхи.

В России зафиксировали снижение цен на яйца, сообщили в Национальном союза птицеводов. Торговые сети уже запаслись продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей, отметили в организации. Таким образом, снижение спроса на яйца повлекло и уменьшение отпускной цены. Также замедление роста цен на яйца заметили в Минсельхозе.

Отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад, они уже уменьшились на 5–10% на яйцо столовое 1-й и 2-й категории. В ведомстве допустили, что продукция продолжит дешеветь в ближайшее время. В начале апреля ФАС начала внеплановую проверку после сообщений о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи.