В Ленобласти с начала 2021 года ввели более миллиона квадратных метров жилья

В период с января по апрель 2021 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1,15 млн квадратных метров нового жилья.

Из них 500 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома. И 0,65 млн квадратных метров – частный сектор.

Благодаря таким темпам уже к 30 апреля Ленинградская область выполнила 50% годового плана Минстроя России по вводу жилья.