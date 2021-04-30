В Ленобласти с начала 2021 года ввели более миллиона квадратных метров жилья

В период с января по апрель 2021 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1,15 млн квадратных метров нового жилья.
Из них 500 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома. И 0,65 млн квадратных метров – частный сектор.
Благодаря таким темпам уже к 30 апреля Ленинградская область выполнила 50% годового плана Минстроя России по вводу жилья.
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30.04.2021 128