Ленобласть вошла в десятку регионов с самой низкой безработицей

Уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти составляет 0,87% – зарегистрированы 9,3 тысяч безработных.

По данным областной Биржи труда, для поиска подходящей работы в январе-апреле к ним обратилось 13,6 тысяч человек, безработными были признаны 6,8 тысяч человек. За 4 месяца 2021 года было выдано более 50 тысяч направлений на работу.

Сегодня в базе вакансий области 25 тысяч предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.