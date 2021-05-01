На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 мая

Автор: Александр Селиванов
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 52-67 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • 142 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

  • 0 — 48+800 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

  • 112-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.

А-121 «Сортавала»:

  • 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов механизированным способом;
  • 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
  • 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • 10-27 км, 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
  • 15-25 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную.
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