На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 52-67 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- 142 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- 0 — 48+800 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- 112-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, планировка обочины.
А-121 «Сортавала»:
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка примыканий и съездов механизированным способом;
- 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 10-27 км, 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- ТрР км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом;
- 15-25 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную.