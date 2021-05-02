Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине

Официальная дата открытия комплекса будет объявлена после майских праздников.
Источник: vk.com/public147238151
Источник: vk.com/public147238151
Источник: vk.com/public147238151
Источник: vk.com/public147238151
Источник: vk.com/public147238151
Источник: vk.com/public147238151
По информации пресс-службы администрации Тихвинского района, в Тихвине на улице Пещерка готовится к открытию новый ФОК.
Отмечается, что на данный момент ведутся завершающие переговоры о заключении договоров с различными организациями, которые будут обеспечивать комплекс коммуникациями и пожарной безопасностью.
Кроме того, специалисты наводят порядок после стройки. Параллельно в ФОК идет набор персонала.
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20.04.2021 234
Напомним, что комплекс включает в себя детский и взрослый бассейны, спортивный, тренажерный и аэробный зал, а также административный корпус.