Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине

Автор: Александр Селиванов
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Официальная дата открытия комплекса будет объявлена после майских праздников.

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Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине ФОК, Тихвинский район, Тихвин, Спорткомплексы в России, Спорткомплексы в Ленобласти, Спорткомплексы, Спорт в России, Спорт в Ленобласти, спорт, Россияне, Россия, Открытия, Ленобласть, КомплексыИсточник: vk.com/public147238151
Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине ФОК, Тихвинский район, Тихвин, Спорткомплексы в России, Спорткомплексы в Ленобласти, Спорткомплексы, Спорт в России, Спорт в Ленобласти, спорт, Россияне, Россия, Открытия, Ленобласть, КомплексыИсточник: vk.com/public147238151
Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине ФОК, Тихвинский район, Тихвин, Спорткомплексы в России, Спорткомплексы в Ленобласти, Спорткомплексы, Спорт в России, Спорт в Ленобласти, спорт, Россияне, Россия, Открытия, Ленобласть, КомплексыИсточник: vk.com/public147238151
Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине ФОК, Тихвинский район, Тихвин, Спорткомплексы в России, Спорткомплексы в Ленобласти, Спорткомплексы, Спорт в России, Спорт в Ленобласти, спорт, Россияне, Россия, Открытия, Ленобласть, КомплексыИсточник: vk.com/public147238151
Физкультурно-оздоровительный комплекс готовят к открытию в Тихвине ФОК, Тихвинский район, Тихвин, Спорткомплексы в России, Спорткомплексы в Ленобласти, Спорткомплексы, Спорт в России, Спорт в Ленобласти, спорт, Россияне, Россия, Открытия, Ленобласть, КомплексыИсточник: vk.com/public147238151

По информации пресс-службы администрации Тихвинского района, в Тихвине на улице Пещерка готовится к открытию новый ФОК.

Отмечается, что на данный момент ведутся завершающие переговоры о заключении договоров с различными организациями, которые будут обеспечивать комплекс коммуникациями и пожарной безопасностью.

Кроме того, специалисты наводят порядок после стройки. Параллельно в ФОК идет набор персонала.

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20.04.2021 234

Напомним, что комплекс включает в себя детский и взрослый бассейны, спортивный, тренажерный и аэробный зал, а также административный корпус.

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