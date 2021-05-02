Шашлычки отменяются: Средиземноморский циклон принесет в Санкт-Петербург и Ленобласть аномальные дожди

Предстоящая неделя для жителей города и области будет пасмурной, с дождями и порывистым ветром.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальные дожди с мокрым снегом придут в Санкт-Петербург и Ленобласть вместе с Средиземноморским циклоном.
Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Пик ухудшения погоды придется на 4 мая.
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