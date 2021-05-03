Названы самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей

Согласно данным Роспотребнадзора на 27 апреля, в Ленобласти от укусов клещей пострадали 145 человек, среди них 38 детей.

Случаи были зарегистрированы в 15 районах Ленобласти: больше всего в Киришском — 26, Гатчинском — 25, Волховском — 19, Кингисеппском и Тосненском по 16, Тихвинском — 14, Всеволожском — 10.

Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами не зарегистрировано.

Оперштаб Ленобласти рассказал, что делать после укуса клеща и как уберечь себя от серьезных последствий.

Напомним, первый в сезоне случай укуса клеща зафиксирован в деревне Борисова Грива во Всеволожском районе. Пострадал ребенок.