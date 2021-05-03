Прошедшие сегодня в Тихвинском монастыре Пасхальные чтения стали заметным мероприятием в программе празднования 800-летия Святого Благоверного князя Александра Невского в Ленобласти.

Темой образовательных чтений стала роль Невского в противостоянии между татарской ордой и натиском рыцарей-крестоносцев и формирование исторической памяти народа о временах, в которые он жил. С докладами выступили филологи и историки нескольких ведущих научных школ.

«Нам важно показать современникам ту роль этого великого государственного деятеля и полководца, которую он сыграл в сохранении национальной идентичности, в том числе и православия, как её существенной составляющей», — отметила председатель комитета МСУ Лира Бурак.