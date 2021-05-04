Видео: у ночного клуба в Выборге мужчина одним ударом отправил в нокаут своего собутыльника

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

3 мая в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации 25-летнего местного жителя. Несколькими часами ранее скорая помощь забрала его от ночного клуба по улице Кривоносова в Выборге. У мужчины зафиксировали травмы головы и переломы, его состояние оценивается как тяжелое.

Позже в отдел полиции пришел 34-летний выборжанин. Мужчина рассказал, что выпивал с потерпевшим, позже между ними возникла ссора и он избил его на улице.

Ранее в деревне Сукса полиция задержала мужчину, который выстрелил в голову родному дяде.