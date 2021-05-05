Всемирный день гигиены рук проходит под девизом «Секунды спасают жизни — вымойте руки!».

Сегодня по всему миру, 5 мая, отмечается Всемирный день гигиены рук. Роспотребнадзор напомнил о важности мытья рук и отметил, что люди, которые основательно и регулярно моют руки, защищают себя и других от инфекционных заболеваний. Особенно важна гигиена рук в условиях пандемии коронавируса, отметили в ведомстве.

Всемирный день гигиены рук проходит под девизом «Секунды спасают жизни — вымойте руки!». Чтобы обезопасить себя и окружающих достаточно обычного мыла, нескольких секунд и тщательного мытья под водой.

40-60 секунд мытья рук с водой и мылом достаточно для базовой гигиены. Если воды и мыла нет под рукой, можно воспользоваться кожными антисептиками или специальными очищающими салфетками.

У «мыльной гигиены» есть масса достоинств для здоровья человека: Она позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40 процентов, а респираторных инфекций — почти на 25 процентов. Мытье рук может спасти до 50 процентов погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. Об этом рассказали 47news.