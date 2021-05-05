Роспотребнадзор напомнил о важности гигиены во Всемирный день гигиены рук

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Всемирный день гигиены рук проходит под девизом «Секунды спасают жизни — вымойте руки!».

Сегодня по всему миру, 5 мая, отмечается Всемирный день гигиены рук. Роспотребнадзор напомнил о важности мытья рук и отметил, что люди, которые основательно и регулярно моют руки, защищают себя и других от инфекционных заболеваний. Особенно важна гигиена рук в условиях пандемии коронавируса, отметили в ведомстве.

Всемирный день гигиены рук проходит под девизом «Секунды спасают жизни — вымойте руки!». Чтобы обезопасить себя и окружающих достаточно обычного мыла, нескольких секунд и тщательного мытья под водой.

40-60 секунд мытья рук с водой и мылом достаточно для базовой гигиены. Если воды и мыла нет под рукой, можно воспользоваться кожными антисептиками или специальными очищающими салфетками.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: как правильно мыть руки?
Источник: Роспотребнадзор — как правильно мыть руки

У «мыльной гигиены» есть масса достоинств для здоровья человека: Она позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40 процентов, а респираторных инфекций — почти на 25 процентов. Мытье рук может спасти до 50 процентов погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций. Об этом рассказали 47news.

Вам будет интересно
Роспотребнадзор напомнил о важности гигиены во Всемирный день гигиены рук роспотребнадзор, Мытье рук, коронавирус, гигиена, Всемирный день гигиены рук
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от коронавируса вакциной «Спутник V». Всего шесть категорий граждан. Прежде всего вакцинацию не стоит делать...
04.05.2021 73
Автор