Мощный циклон принесет в Петербург проливные дожди

Автор: Анастасия Щербакова
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В четверг, 6 мая, в Северной столице прогнозируется облачная погода и обильное выпадение осадков в виде дождя.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос» отметил, что на погоду в Петербурге повлияет центральная часть циклонического вихря, названного немецкими специалистами как «Фюрхтеготт».

«За сутки может выпасть 9-14 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы мая», — отметил эксперт.

В городе ожидаются порывы ветра от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет немного падать. Температура будет находиться в пределах +7 +9 градусов по Цельсию.

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05.05.2021 77
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