Охотник провалился в болото и остался без пистолета возле Больших Сабиц

По информации ivbg.ru, 6 мая в полицию Лужского района обратился 37-летний житель поселка Волошово.

Еще 21 апреля он отправился на охоту в лес возле деревни Большие Сабицы, где провалился в болото. Мужчина смог выбраться самостоятельно, но его травматический пистолет Vendetta остался в топи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.