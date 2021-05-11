Двое раненых школьников в Казани остаются в крайне тяжелом состоянии

Медики продолжают бороться за жизнь детей, пострадавших при нападении «казанского стрелка». Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, рассказала о состоянии пострадавших.

Сообщается, что раненым школьникам уже провели хирургические операции и постепенно выводят из наркоза. Однако двое детей по-прежнему находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову.

Также уточняется, что всех учеников, находившихся в момент нападения в школе, обзванивают и выясняют, нужна ли им помощь врачей.

Трагедия в Казани произошла во вторник, 11 мая. Уже прозванный в народе «казанский стрелок» зашел в здание школы, где открыл огонь по ученикам. Согласно информации от источника ТАСС, жертвами убийцы стали 11 человек.