Выборг обрабатывают от клещей

В Выборге началась дезинсекция зеленых территорий. В течение 12 мая обработали Батарейную гору, Певческое поле, Интендантский проезд, Одесский переулок, улицы Соборную и Данилова.
А 13 мая специалистами «Центра профилактики и дезинсекции» будут продезинфицированы улицы Круговая, Гагарина, Малая Круговая.
Процедура обработки о клещей занимает несколько часов и проводится ранним утром.
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12.05.2021 182