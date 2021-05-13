Выборг обрабатывают от клещей

Автор: Сергей Агутин
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В Выборге началась дезинсекция зеленых территорий. В течение 12 мая обработали Батарейную гору, Певческое поле, Интендантский проезд, Одесский переулок, улицы Соборную и Данилова.

Выборг
Фото: пресс-служба администрации МО «Выборгский район»

А 13 мая специалистами «Центра профилактики и дезинсекции» будут продезинфицированы улицы Круговая, Гагарина, Малая Круговая.

Процедура обработки о клещей занимает несколько часов и проводится ранним утром.

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12.05.2021 182
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