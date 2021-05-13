Выборг обрабатывают от клещей

В Выборге началась дезинсекция зеленых территорий. В течение 12 мая обработали Батарейную гору, Певческое поле, Интендантский проезд, Одесский переулок, улицы Соборную и Данилова.

А 13 мая специалистами «Центра профилактики и дезинсекции» будут продезинфицированы улицы Круговая, Гагарина, Малая Круговая.

Процедура обработки о клещей занимает несколько часов и проводится ранним утром.