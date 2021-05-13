Во Всеволожске исполнят ораторию, посвященную 800-летию Александра Невского

В детской школе искусств им. Михаила Ивановича Глинки во Всеволожске 14 мая исполнят ораторию «Русской земли защитник преславный», посвященную 800-летию Александра Невского.
Также литературно-музыкальная программа к открытию театр «На Литейном» подготовлена и государственным оркестром русских народных инструментов «Метелица».
В программу включены кантаты «Москва», «Александр Невский», музыкальные произведения «Сказ о Земле Русской», «Русская фантазия» и «Богатырские ворота».
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11.05.2021 125