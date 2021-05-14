В администрации Ленобласти новые кадровые назначения

Автор: Гузель Галимова
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Никита Подгорнов назначен председателем комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора Ленобласти.

Согласно подписанному главой Ленобласти распоряжению, Никита Подгорнов вступит в должность с 18 мая 2021 года.

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Фото: администрация Ленобласти.

Ранее Никита Валерьевич занимал должность зампреда комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора Ленинградской области.

Ранее мы сообщали, что 17 мая “прямая линия” с Александром Дрозденко. Глава региона в течение часа будет лично принимать телефонные звонки от жителей Ленобласти.

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