С 23 по 25 июля в Выборге пройдет первый в Ленобласти международный мотофестиваль Baltic Rally, в котором примут участие любители мотоциклов из России и зарубежья. Редакция ivbg.ru пообщалась с координатором мероприятия Игорем Щербаковым и узнала, почему местом проведения выбрали именно Выборг, а также какое значение событие будет иметь для города и 47 региона.

Предыстория: «Как такое может быть?»

В 2008 году Игорю Щербакову удалось получить статус первого в Санкт-Петербурге дилера легендарного американского мотоциклетного бренда Harley-Davidson. В этом же году компания устроила традиционный праздник в честь 105-летия в северном городе США — Милуоки, где находится завод по производству мотоциклов.

«Меня пригласили туда, и когда я увидел в городе примерно 400 тысяч мотоциклов, у меня сорвало крышу! В голове крутились вопросы: как такое может быть и как такое происходит», — делится воспоминаниями координатор грядущего мероприятия.

После этого Игорь Щербаков подробно изучил клубную систему Harley Owners Group и понял, что нечто похожее можно организовать в Санкт-Петербурге. Валентина Матвиенко, занимавшая в то время пост губернатора Северной столицы, подписала письмо президенту компании Harley-Davidson с предложением о проведении фестиваля HD в Северной столице. Так началась основная деятельность по подготовке мероприятия.

«Я поехал в январе 2011 года в Америку и там согласовал с Президентом HD возможность организации первого мотофестиваля Harley-Davidson в России», — рассказывает он.

Три года ушло на подготовку идеи к реализации. В июне 2011 года в Питере прошел первый в России мотофестиваль St.Petersburg Harley Days. Его посетило 3500 человек. Последний фестиваль «под покровительством» организатора состоялся в 2018 году, и собрал около 90 тысяч человек из 35 стран мира.

«В 2019 году Harley-Davidson решил проводить фестиваль не с нашей помощью», — озвучил Игорь Щербаков.

По отзывам гостей, мотофестиваль 2019 года прошел не лучшим образом. Многие решили больше не принимать участие.

Baltic Rally в Выборге

В 2021 году при поддержке главы региона Александра Дрозденко было решено провести международный мотофестиваль в Выборге. По словам Игоря Щербакова, это поможет не только развитию туризма в регионе, но и популяризует мототуризм в области. Предстоящее событие вписывается в межрегиональный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», объединяя историко-культурное и архитектурное наследие Северо-Западного федерального округа.

«С Александром Юрьевичем мы познакомились в 2013 году. Тогда я пригласил его на фестиваль St.Petersburg Harley Days. Он серьезно увлекается мотоциклами, является почетным членом мотоклуба «Дом», президентом которого является известный предприниматель Рамис Дебердеев. Александр Юрьевич неоднократно посещал фестиваль как мотоциклист. В 2018 году губернатор выступал с главной сцены во время официального открытия Harley Days и приглашал мотоциклистов в Ленинградскую область. Его слова оказались пророческими! И вот вместе с Рамисом Дебердеевым у нас появилась возможность сделать большой мотофестиваль в Ленинградской области», — поведал организатор мотофестиваля.

Программа фестиваля

Программа фестиваля обширна и разнообразна — более 40 активностей. Самыми яркими станут:

впервые проводящийся в России «Бессмертный МотоПолк» в честь 80-й годовщины начала ВОВ, запланированный на 23 июля с финишем на историческом Певческом поле, где МотоПолк встретит сводный хор духовенства Санкт-Петербургской Метрополии с патриотической кантатой С.Прокофева «Александр Невский».

уникальный основной мотопарад Baltic Rally — «До Государственной границы», пролегающий вдоль Сайменского канала. Старт запланирована 24 июля.

Парады возглавит Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также пройдут «Трюковая езда на Мотодроме» — Stunt Riding Show, «Оригинальная зона авторских мотоциклов» — Custom Bike Show под патронажем компании BMW Motorrad, «Конкурс необычных транспортных средств» — Crazy wheels Show, «Конкурс мотошлемов», «Конкурс TATOO», «Соревнования на скоростном стенде» — Drag Racing и «Бизнес мотоклуб». В программе предусмотрены: «Силовое шоу», «Рыцарский турнир», Музыкальный концерт, «Конкурс красоты», «Теннисный турнир», «Мастер-класс Средневековой кухни» и другие развлекательные мероприятия.

Музыкальная программа мотофестиваля будет разношерстной и продлится все три дня. Head liner фестиваля — легендарный американский певец, автор песен и вокалист групп Rainbow и Deep Purple — Joe Lynn Turner.

«Конкурс необычных транспортных средств» — Crazy wheels Show

Принять участие в параде необычных транспортных средств смогут все желающие.

«Любой человек на своем удивительном транспортном средстве — двухколесном, трехколесном, десятиколесном может приехать. Есть «чуды-юды» всякие разные. Олег Капкаев — один из самых известных петербургских путешественников — предоставляет коллекцию уникальных транспортных средств: трехколесные велосипеды высотой под три-четыре метра; смешные мотоциклы с баками в виде огнетушителей, инвалидные коляски и прочее. Все такое необычное и привлекательное, что вызывает улыбку, может участвовать в конкурсе. Хоть трактор, все, что угодно!»

Так как мотофестиваль имеет международный статус, то кроме гостей со всех уголков России ожидаются и заграничные любители мотоциклов. Комитет по внешним связям Ленинградской области ведет работу с Министерством иностранных дел в Москве о получении специальных разрешений для гостей на посещение мотофестиваля.

«Поэтому мы надеемся, что будет специальный статус мероприятия и наши консульства на границе смогут выдавать иностранным гражданам специальные разрешения», — добавил Игорь Щербаков.

Для гостей города будут организованы экскурсии в Выборгский Замок, Парк Монрепо, Средневековый город Сваргас, морские прогулки по Выборгскому заливу и другие интересные места.

Организационные трудности

«Костью в горле» стало размещение участников. Организаторы мероприятия ожидают съезда около двух-трех тысяч человек. Рассматриваются варианты, как стандартного размещения в известных городских отелях, так и в хостелах. Также с гостиницей «Дружба» достигнута договоренность о расположении возле нее палаточного городка на тыльном полуострове. Гостиница предоставит жителям импровизированного городка необходимые условия пребывания — душ, питание и возможность заняться фитнесом. Концертная площадка ZONA BIKE, имея варианты расселения гостей, примет непосредственное участие в процессе. Организаторы мероприятия призывают владельцев мини-отелей, пригородных баз и любых гостиниц связываться с ними для предоставления возможного размещения людей.

«Мы надеемся, что все жители Выборга придут посмотреть на такое красивое и уникальное мероприятие. Мы тоже их считаем гостями, поэтому в общей сложности около 10-20 тысяч человек должны посетить фестиваль. Приедут, я думаю, две-три тысячи человек на мотоциклах из других регионов.»

Почему такой травмоопасный и дорогой вид транспорта будет актуально популяризировать в Ленобласти?

«Мотоцикл — это не спорт. Не надо путать, скажем так, езду на автомобиле со спортивными гонками. Мотоциклетная езда — это спокойное движение, согласно правилам дорожного движения. И основная масса мототуристов — это спокойные, уверенные, состоятельные и серьезные люди. Мотоциклисты — люди понимающие, что у них два колеса и менее устойчивое транспортное средство, поэтому они более бдительны. Есть, действительно, спортивные мотоциклы, так называемые спорт байки, приобретя которые, тебя тянет быстро ехать. Но основная масса мотоциклистов причисляет себя к спокойным мототуристам. Мы много ездим и аварийные ситуации если и возникают, то намного реже, чем на автомобилях, потому что ездим спокойно. И эту культуру спокойный езды мы и прививаем людям», — рассказал Щербаков.

Он также отметил, что езда на мотоцикле принципиально отличается от езды на машине.

«Это другой уровень! Космос! Ты едешь: ветер в лицо, красота вокруг, запахи, поэтому, чем больше людей об этом узнают, попробуют, тем интереснее им станет жить!»

Популяризируют мототуризм еще потому, что он экономнее, чем автомобильный.

«Они легко проезжают 500-1000 километров в день, что на машинах не принято. Мы поможем Выборгу стать мотоциклетным центром туристической привлекательности для мототуристов со всего мира. Для меня Выборг всегда считался транзитным городом. И мне стыдно сказать, что несколько десятков лет главной достопримечательность для меня и многих моих знакомых, в те времена, когда еще не было объездной дороги вокруг города, основной «достопримечательностью» являлось посещение кафе на заправке Neste. Но за последние полгода я был сильно поражен, увидев средневековую культуру и архитектуру старого города! И я очень хочу, чтобы ее увидели мои мотоциклетные друзья со всего мира»

Будут ли проводиться следующие мотофестивали в Ленобласти?

По словам координатора, если Baltic Rally хорошо зарекомендует себя в Выборге, то последующие мотофестивали также будут проводиться в городе.

«У меня в голове пока мысль продолжать делать в Выборге, потому что людей нужно приучать к одному месту. Плюс это близко к границе, и Ленинградской области нужен новый вид туризма. А мотоциклисты — это очень активные туристы из Скандинавии, Прибалтики, Германии, которые никогда раньше не ездили по этой территории. Они бы узнали местные красоты. Если мы решим вопрос с размещением гостей, то я бы продолжал это делать в Выборге, потому что это уникальнейший город!»

Отметим, что 15 мая в Выборге прошло открытие мотосезона, организованное самым старым мотоклубом Выборга Free Drivers (c 1998 года). В мероприятии принимал участие и Игорь Щербаков.