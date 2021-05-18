С 23 по 25 июля в Выборге пройдет первый в Ленобласти международный мотофестиваль Baltic Rally, в котором примут участие любители мотоциклов из России и зарубежья. Редакция ivbg.ru пообщалась с координатором мероприятия Игорем Щербаковым и узнала, почему местом проведения выбрали именно Выборг, а также какое значение событие будет иметь для города и 47 региона.
Предыстория: «Как такое может быть?»
В 2008 году Игорю Щербакову удалось получить статус первого в Санкт-Петербурге дилера легендарного американского мотоциклетного бренда Harley-Davidson. В этом же году компания устроила традиционный праздник в честь 105-летия в северном городе США — Милуоки, где находится завод по производству мотоциклов.
После этого Игорь Щербаков подробно изучил клубную систему Harley Owners Group и понял, что нечто похожее можно организовать в Санкт-Петербурге. Валентина Матвиенко, занимавшая в то время пост губернатора Северной столицы, подписала письмо президенту компании Harley-Davidson с предложением о проведении фестиваля HD в Северной столице. Так началась основная деятельность по подготовке мероприятия.
Три года ушло на подготовку идеи к реализации. В июне 2011 года в Питере прошел первый в России мотофестиваль St.Petersburg Harley Days. Его посетило 3500 человек. Последний фестиваль «под покровительством» организатора состоялся в 2018 году, и собрал около 90 тысяч человек из 35 стран мира.
По отзывам гостей, мотофестиваль 2019 года прошел не лучшим образом. Многие решили больше не принимать участие.
Baltic Rally в Выборге
В 2021 году при поддержке главы региона Александра Дрозденко было решено провести международный мотофестиваль в Выборге. По словам Игоря Щербакова, это поможет не только развитию туризма в регионе, но и популяризует мототуризм в области. Предстоящее событие вписывается в межрегиональный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», объединяя историко-культурное и архитектурное наследие Северо-Западного федерального округа.
Программа фестиваля
Программа фестиваля обширна и разнообразна — более 40 активностей. Самыми яркими станут:
- впервые проводящийся в России «Бессмертный МотоПолк» в честь 80-й годовщины начала ВОВ, запланированный на 23 июля с финишем на историческом Певческом поле, где МотоПолк встретит сводный хор духовенства Санкт-Петербургской Метрополии с патриотической кантатой С.Прокофева «Александр Невский».
- уникальный основной мотопарад Baltic Rally — «До Государственной границы», пролегающий вдоль Сайменского канала. Старт запланирована 24 июля.
Парады возглавит Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Также пройдут «Трюковая езда на Мотодроме» — Stunt Riding Show, «Оригинальная зона авторских мотоциклов» — Custom Bike Show под патронажем компании BMW Motorrad, «Конкурс необычных транспортных средств» — Crazy wheels Show, «Конкурс мотошлемов», «Конкурс TATOO», «Соревнования на скоростном стенде» — Drag Racing и «Бизнес мотоклуб». В программе предусмотрены: «Силовое шоу», «Рыцарский турнир», Музыкальный концерт, «Конкурс красоты», «Теннисный турнир», «Мастер-класс Средневековой кухни» и другие развлекательные мероприятия.
Музыкальная программа мотофестиваля будет разношерстной и продлится все три дня. Head liner фестиваля — легендарный американский певец, автор песен и вокалист групп Rainbow и Deep Purple — Joe Lynn Turner.
«Конкурс необычных транспортных средств» — Crazy wheels Show
Принять участие в параде необычных транспортных средств смогут все желающие.
Так как мотофестиваль имеет международный статус, то кроме гостей со всех уголков России ожидаются и заграничные любители мотоциклов. Комитет по внешним связям Ленинградской области ведет работу с Министерством иностранных дел в Москве о получении специальных разрешений для гостей на посещение мотофестиваля.
Для гостей города будут организованы экскурсии в Выборгский Замок, Парк Монрепо, Средневековый город Сваргас, морские прогулки по Выборгскому заливу и другие интересные места.
Организационные трудности
«Костью в горле» стало размещение участников. Организаторы мероприятия ожидают съезда около двух-трех тысяч человек. Рассматриваются варианты, как стандартного размещения в известных городских отелях, так и в хостелах. Также с гостиницей «Дружба» достигнута договоренность о расположении возле нее палаточного городка на тыльном полуострове. Гостиница предоставит жителям импровизированного городка необходимые условия пребывания — душ, питание и возможность заняться фитнесом. Концертная площадка ZONA BIKE, имея варианты расселения гостей, примет непосредственное участие в процессе. Организаторы мероприятия призывают владельцев мини-отелей, пригородных баз и любых гостиниц связываться с ними для предоставления возможного размещения людей.
Почему такой травмоопасный и дорогой вид транспорта будет актуально популяризировать в Ленобласти?
Он также отметил, что езда на мотоцикле принципиально отличается от езды на машине.
Популяризируют мототуризм еще потому, что он экономнее, чем автомобильный.
Будут ли проводиться следующие мотофестивали в Ленобласти?
По словам координатора, если Baltic Rally хорошо зарекомендует себя в Выборге, то последующие мотофестивали также будут проводиться в городе.
Отметим, что 15 мая в Выборге прошло открытие мотосезона, организованное самым старым мотоклубом Выборга Free Drivers (c 1998 года). В мероприятии принимал участие и Игорь Щербаков.