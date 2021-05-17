Юного велосипедиста сбил мотоциклист во Всеволожском районе — видео

Байкер скрылся с места происшествия. Его уже опознали.

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В сообществе «Дунай/Сады» «ВКонтакте» появилось видео того, как мотоциклист сбил ребенка на велосипеде в садоводстве «Восток» массива Дунай во Всеволожском районе в воскресенье.

Пользователи сети считают, что в ДТП виноваты оба участника дорожного движения. Комментаторы считают, мотоциклист не соблюдал скоростной режим и оставил место происшествия. В тоже время ребенок вылетел на перекресток не убедившись в безопасности маневра.