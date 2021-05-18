В Ленобласти за последние сутки выявили 89 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 44 071 человека, выздоровели — 40 803.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Заречье (+2).

Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Лисино (+1), Чирковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+2).

Всеволожский район: Мурино (+9), Всеволожск (+3), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+2), Старая (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+1), Дубровка (+1), Аро (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+1), Первомайское (+3), Рощино (+2), Кондратьево (+1), Гаврилово (+1), Большое поле (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Коммунар (+4), Котельниково (+1), Старое Колено (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1) .

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Свирьстрой (+1) .

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Большая Ижора (+1) .

Лужский район: Луга (+2), Дзержинского (+2), Торошковичи (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+1), Вознесенье (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+3)).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Овсище (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+3), Мелегежская Горка (+1) .

Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Федоровское (+3).

Напомним, в “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия. Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.