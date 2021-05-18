Список стран, в которые россияне могут уехать на море прямо сейчас – и условия въезда

Согласно данным aviasales.ru, в целый ряд стран можно добраться прямым рейсом. Для этого нужно лишь иметь ряд документов, и то не всегда.

Египет

На курорты добираться нужно с пересадкой. Визу можно сделать по прибытии. Для въезда нужен негативный результат ПЦР-теста не старше 72 часов.

ОАЭ

Все эмираты уже открыты, а из России в ОАЭ летают несколько рейсов. Для поездки нужен ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Кипр

Россияне обычно летят в Ларнаку и в Пафос. Турецкий Кипр еще закрыт. Непривитым нужен ПЦР-тест не старше 72 часов и до €40 евро на тест по прибытии. Привитым не нужно ничего, но следует заполнить CyprusFlightPass.

Греция

Нужен шенген. Из Москвы можно улететь в Афины и Салоники. Для въезда нужен ПЦР-тест не старше 72 часов, либо сертификат о вакцинации, либо доказательство о перенесенном COVID-19. болезни. Справки следует взять с собой.

Хорватия

Можно улететь в Загреб. Для въезда нужно иметь бронь жилья, хорватскую или шенгенскую визу, ПЦР-тест, либо свидетельство о вакцинации.

Болгария

Можно улететь в Варну. Для въезда нужна болгарская или шенгенскую виза, ПЦР-тест за 72 часа, свидетельство о вакцинации, доказательство, что вы переболели (например, старый положительный ПЦР-тест).

Грузия

Можно лететь в Тбилиси. Без выезда в стране можно провести до года. Нужны негативный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Черногория

Можно добраться прямым рейсом. Справки и тесты не нужны.

Албания

Не нужны тесты и визы. Но прямого рейса нет. Следует пересаживаться в Минске или Белграде.