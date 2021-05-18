Видео: в Горбунках горят гаражи

Сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило 18 мая в 16:32.
На место отправились два расчета районной пожарно-спасательной части, об этом 47news в ГУ МЧС России по Ленобласти. По предварительный данным, пожар произошел в местном гаражном кооперативе. Информация о площади и пострадавших уточняется.
Вам будет интересно
Пожар охватил 57 квадратных метров одноэтажного частного дома, расположенного на улице Новоладожской во Всеволожске Ленинградской области. Сообщение о возгорании поступило на...
18.05.2021 106