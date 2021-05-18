Видео: в Горбунках горят гаражи

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о возгорании на пульт пожарно-спасательной службы поступило 18 мая в 16:32. 

На место отправились два расчета районной пожарно-спасательной части, об этом 47news в ГУ МЧС России по Ленобласти. По предварительный данным, пожар произошел в местном гаражном кооперативе. Информация о площади и пострадавших уточняется.

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18.05.2021 106
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