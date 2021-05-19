Грелась на камушках: в Сосновом Бору заметили змею

Хладнокровное решило позагорать на камнях у берега.

Фотограф Николай Петровичев запечатлел змею, которая решила погреться на камнях на берегу залива в Сосновом Бору.

Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.