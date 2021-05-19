Грелась на камушках: в Сосновом Бору заметили змею

Хладнокровное решило позагорать на камнях у берега.
Фотограф Николай Петровичев запечатлел змею, которая решила погреться на камнях на берегу залива в Сосновом Бору.
Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.
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18.05.2021 173