Грелась на камушках: в Сосновом Бору заметили змею

Автор: Александр Селиванов
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Хладнокровное решило позагорать на камнях у берега.

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Источник: Николай Петровичев vk.com/id203513278

Фотограф Николай Петровичев запечатлел змею, которая решила погреться на камнях на берегу залива в Сосновом Бору.

Напомним, что любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой. Увидев змею, старайтесь не приближаться к ней на близкое расстояние. Ни в коем случае не бегите и не нападайте на змей.

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18.05.2021 173
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