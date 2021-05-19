Bloomberg: доходы россиян упали до уровня 2009 года

В России у граждан реальные располагаемые доходы снизились до рекордно низкого уровня с 2009 года.

В России экономика и так пребывает в стагнирующем состоянии, а пандемия COVID-19 еще более усугубила ситуацию в стране. Данная информация поступила от Bloomberg, которое в своем материале ссылается на проведенное Институтом развивающихся экономик Банка Финляндии исследование.

Отмечается, что доходы семей в России упали на пять процентов в первый квартал текущего года, если сравнивать с январем-мартом позапрошлого года. Специалисты придерживаются мнения, что уже совсем скоро в России последует волна банкротств. Выплаты от государства, как подчеркивают эксперты, позволили предотвратить всплеск бедности, однако многие из них носили единовременный характер.