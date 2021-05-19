В Кудрово угнали автомобиль за 2,6 млн рублей

По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Всеволожского района обратился 30-летний директор коммерческой фирмы.

В Кудрово у него угнали черный автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска. Иномарка была припаркована возле одного из домов на проспекте Строителей. Ущерб автовладельца составил 2,6 млн рублей

Машина была подключена к автоматизированной информационной системе «Контроль передвижения транспорта». В последний раз маяк слежения дал о себе знать на кольцевой автодороге возле Янино.