В Кудрово угнали автомобиль за 2,6 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Всеволожского района обратился 30-летний директор коммерческой фирмы.

В Кудрово у него угнали черный автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска. Иномарка была припаркована возле одного из домов на проспекте Строителей. Ущерб автовладельца составил 2,6 млн рублей

Машина была подключена к автоматизированной информационной системе «Контроль передвижения транспорта». В последний раз маяк слежения дал о себе знать на кольцевой автодороге возле Янино.

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18.05.2021 131
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