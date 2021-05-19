Производители предупредили о возможном дефиците мороженого

Около 40% российских производителей мороженого не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. Из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования они опасаются остановки производства и дефицита продукции.

— Полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну — три недели, остальные не выходят на связь, — сообщил представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

По словам заместителя гендиректора Союза мороженщиков России Натальи Уткиной, маркировка мороженого осложняется тем, что это первый подобный опыт в мире, а ассортимент у российских производителей очень широкий. Она пояснила, что оборудование по изготовлению и нанесению марок — импортное и между собой никак не связано, поэтому в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий, сообщает «Коммерсант».

С проблемой, в частности, столкнулись в компании Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт»), которая занимает до 10% рынка мороженого в России. О неготовности заявили и в «Чистой линии», на которую приходится 4% рынка.

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При этом в ЦРПТ и Минсельхозе проблем с дефицитом и ростом цен на продукцию не ожидают, полагая, что производители уже сформировали необходимые запасы.