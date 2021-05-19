Законопроект о выплатах будущим силовикам 1 тысячи рублей прошел первое чтение в Госдуме

В Думе приняли в первом чтении законопроект о стипендиях и выплатах учащимся специальных образовательных учреждений.

Если законопроект пройдет еще два чтения и его подпишет президент, выплаты будут положены ученикам школ, закрепленных за Следственным комитетом, СВР, ФСИН, ФСБ, ФСО, Минобороны, МВД, Росгвардии и МЧС.

Предполагается, что учащиеся смогут получать 1085 рублей «в соответствии с установленным в настоящее время размером» ежемесячно с момента поступления в учебное заведение и до момента выпуска. Право определять размер, условия и схему выплат законотворцы оставляют за правительством.

В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на то, что в действующей редакции закона об образовании не учитывались стипендии и выплаты суворовцам, нахимовцам, кадетам и учащимся военно-музыкальных училищ.