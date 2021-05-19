Ипотечный бум в Петербурге и Ленобласти привел к опережающему росту спроса на ремонт, риэлторские и клининговые услуги

МТС Банк изучил расходы жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на товары для ремонта и дома в связи с ипотечным бумом на рынке недвижимости в 2020 году.

Анализ собственных данных показал, что в первые четыре месяца 2021 года жители региона продолжили улучшать жилищные условия: количество платежей за услуги риэлторов увеличились в 2,9 раза, клининговых фирм — в 2,1 раза, компаний, занимающихся ремонтом – на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более, чем в 1,5 раза вырос спрос на мебель, отделочные материалы и товары для дома.

Традиционно конец весны и лето — пора ремонтов, однако рекорды рынка недвижимости 2020 года привели к востребованности ремонтных услуг и товаров для ремонта и дома уже в начале 2021 года.

Запущенная в мае 2020 года льготная ипотека стала мощным драйвером увеличения спроса на рынке первичного жилья и привела к ипотечному буму в стране. По данным кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», россияне побили рекорд 2018 года — банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн рублей.[1]

Снижение ставок по ипотеке привело к реализации не только отложенного из-за весеннего «локдауна» спроса на жилье, но и подтолкнуло к покупке жилья тех, кто откладывал это решение. По данным ДОМ.РФ, к концу 2020 года в России сформировался дефицит жилья с высокой степенью готовности. На 1 января 2021 года было продано 66% строящегося жилья со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г. В некоторых крупнейших регионах этот показатель достигает 79%.[2]

Покупка жилья подстегнула в регионе спрос на бытовые товары

Улучшение жилищных условий и приобретение бытовых товаров, новой техники − взаимосвязанные процессы.

В январе-апреле 2021 года наибольший прирост транзакций в торговых точках региона наблюдался на мебель – 71%, обои, краски – 65% и товары для дома – 62% в годовом выражении. Также значительно вырос спрос на бытовое оборудование (плиты, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и т. п.) – 46% и строительные материалы – 24%.

Средний чек на большинство рассматриваемых товаров увеличился примерно на 20%, а на товары для дома и стройматериалы – на 10%, что свидетельствует о произошедшем росте цен за год. Стоит отметить, что в 2020 году при изучении трат россиян с наступлением дачного сезона аналитики МТС Банка наблюдали снижение среднего чека.[3]

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывались платежные операции в январе-апреле 2020-2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.

[1] Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета

[2] Обзор рынков жилья, жилищного строительства и ипотеки

[3] Аналитика МТС Банка: Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий