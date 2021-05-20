В Санкт-Петербурге продаются газеты для котов — фото

По задумке создательницы газеты, коты должны читать ее в туалете.

Источник: avito.ru Источник: avito.ru

Газета «Кошачий вестник» поможет питомцу скоротать время в лотке. Ее выпускает предприимчивая петербурженка.

Отмечается, что газету можно сделать индивидуальной для каждого котика исходя из его предпочтения.

В газете пишут на юмористические и криминальные темы, а также в ней есть вестник знакомств или необъяснимых фактов.

Вам будет интересно Видео: волонтеры “Кошкиспас” вытащили кота, угодившего в глубокий колодец в Сиверском Кот находился на глубине 10-11 метров. Сам бы он точно не выбрался, поэтому в Сиверский Гатчинского района выдвинулись волонтеры “Кошкиспас”. Спасательная... 15.04.2021 309

Стоит такая газета 150 рублей. Если вашему домашнему пушистику нужно что-то почитать — то ищите объявление на Авито.