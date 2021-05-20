В Санкт-Петербурге продаются газеты для котов — фото

Автор: Александр Селиванов
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По задумке создательницы газеты, коты должны читать ее в туалете.

В Санкт-Петербурге продаются газеты для котов - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Необычные новости, кошки, коты, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, ГазетыИсточник: avito.ru
В Санкт-Петербурге продаются газеты для котов - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Необычные новости, кошки, коты, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, ГазетыИсточник: avito.ru

Газета «Кошачий вестник» поможет питомцу скоротать время в лотке. Ее выпускает предприимчивая петербурженка.

Отмечается, что газету можно сделать индивидуальной для каждого котика исходя из его предпочтения.

В газете пишут на юмористические и криминальные темы, а также в ней есть вестник знакомств или необъяснимых фактов.

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15.04.2021 309

Стоит такая газета 150 рублей. Если вашему домашнему пушистику нужно что-то почитать — то ищите объявление на Авито.

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