На ввоз электромобилей в Россию будет вновь установлена пошлина

Ни одна из входящих в ЕАЭС стран не предложила продлить льготный режим.

Нулевая ставка пошлины на ввоз электромобилей прекратит действие в 2022 году, так как ни одна из стран-участниц ЕАЭС не предложила продлить льготный режим. Ставка после его окончания вновь будет составлять 15%. Об этом пишет Коммерсантъ, ссылаясь Единый таможенный тариф ЕАЭС, а также на проект изменений в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности союза.

В Минпромторге России подтвердили, что с предложением продлить льготные условия не обращались. Кроме того, в ведомстве пояснили, что изначально на временной основе эти условия были введены по инициативе Белоруссии.

Однако, по мнению Ассоциации европейского бизнеса, между желанием поддержать рынок и установлением пошлины наличествует противоречие. Представители Ассоциации обратились с просьбой о продлении пошлины до 2024 года. В Nissan также считают время действия нулевой ставки недостаточным для развития рынка в России.