Россияне взяли рекордное число кредитов наличными второй месяц подряд

В первом квартале этого года количество выданных микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей) составило 6 миллионов, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы результаты исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В последнее время россияне начали брать гораздо больше кредитов. Эксперты отмечают, что это связано с увеличением доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов, ведь для того, чтобы деньги «упали» на карту, сейчас не нужно даже выходить из дома. Как показали результаты исследования, наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас напомнила россиянам, что не стоит брать денежную ссуду на свадьбу и путешествия, приобретение смартфона или на погашение старого кредита.