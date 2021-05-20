На пожаре в Киришах сгорел человек

Пожар охватил обстановку в квартире дома № 22, расположенного на улице Строителей в Киришах Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 мая в 19:07. На место прибыли 20 пожарных и пять спецмашин. Пожар был потушен в 19:57 – менее чем за час.

Из горевшего помещения вынесли труп сильно обгоревшего человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.