На пожаре в Киришах сгорел человек

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил обстановку в квартире дома № 22, расположенного на улице Строителей в Киришах Ленинградской области.  

Киришах

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 мая в 19:07. На место прибыли 20 пожарных и пять спецмашин. Пожар был потушен в 19:57 – менее чем за час.

Из горевшего помещения вынесли труп сильно обгоревшего человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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20.05.2021 152
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