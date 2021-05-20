Видео: мужчина с сигаретой справляет нужду на жителей Петербурга   

Прямо напротив «Галереи», на Лиговском проспекте, из коммунальной квартиры на балкон вышел мужчина и начал справлять малую нужду на случайных прохожих.

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Происшествие запечатлел на видео житель Санкт-Петербурга. Результаты деятельности мужчины с сигаретой во рту попали на нескольких прохожих, которым не повезло в это время проходить мимо дома.