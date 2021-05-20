Слушатели высоко оценили образование в СЗИУ РАНХиГС

В апреле завершилось обучение первого потока слушателей дополнительной образовательной программы «Подготовка организаторов выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления».

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Программа проводилась Северо-Западным институтом управления РАНХиГС совместно и по инициативе Избирательной комиссией Ленинградской области. По ее результатам были заполнены анонимные анкеты о ценности программы и пожеланиях организаторам.

Среди основных пожеланий: примеры из практики избирательного процесса, знакомство со способами подсчета голосов, привлечение к занятиям депутатов, увеличение программы для детальной проработки тем.

Слушатели рассказали, что хотели бы работать в штабе кандидата, членом участковой избирательной комиссии, наблюдателем. А некоторые выразили желание стать кандидатами на муниципальных выборах.