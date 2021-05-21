Названа одна из причин роста цен на все

Одной из причин роста цен на практически все продовольственные товары назван бум растительного топлива.

Крупные энергетические компании занялись его производством. Таким образом спрос на бобы, кукурузу и другие растительные компоненты биотоплива сильно влияет на рост цен на продукты питания. Соответствующий материал опубликован агентством Bloomberg.

Продукты дорожают во всех странах мира из-за программ по борьбе с изменением климата. Энергетические компании увеличивают долю топлива из растительных и животных жиров, зерновых, бобовых и даже сахара. Спрос на соевое и пальмовое масла небывало вырос. К тому же кукуруза подорожали за год вдвое. Сахар во всем мира подскочил в цене наполовину. Цены на на корма для животных и шоколад взлетели до рекордного уровня за последние 7 лет.

В материале приводится в привер перепрофилирование нефтеперерабатывающий завод в Сан-Франциско энергокомпании Phillips 66, который за последний год превратился в одни из крупнейших в стране по производству возобновляемого топлива. Предприятие полностью стало зеленым. Банк США JPMorgan Chase сообщает, что к концу 2024 года производство возобновляемого дизельного топлива в США увеличится почти в 6 раз. Помимо очевидной пользы это сулит и проблемы — дефицит продовольствия и безработицу.

Вам будет интересно В России может резко подорожать сахар - Минсельхоз В текущем году цены на сахар могут повыситься из-за отставания сева сахарной свеклы. По словам заместителя главы Минсельхоза России Оксаны Лут,... 17.05.2021 341

Гендиректор американской компании Green Plains Тодд Беккер пишет, что «наступает день расплаты». Цены на пальмовое и прочие масла растут. Компания Беккера извлекает биотопливо из переработанного масла кукурузы, непригодного для пищи.