Вор обокрал жительницу Кудрово на миллион рублей

По информации ivbg.ru, 20 мая в полицию Всеволожского района обратилась 30-летняя жительница Кудрово. В ее квартире в многоквартирном жилом доме на Европейском проспекте побывал вор.

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Чтобы попасть в помещение, он подобрал ключи к входной двери. Его добычей стали 900 тысяч рублей, кольца, серьги, цепочка и кулон.

Материальный ущерб пострадавшей составил миллион рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.